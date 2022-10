Palco do festival FLIM - Foto: Clarildo Menezes

Palco do festival FLIMFoto: Clarildo Menezes

Publicado 24/10/2022 17:59 | Atualizado 24/10/2022 17:59

Maricá - A Festa Literária Internacional de Maricá (Flim), chegou ao 11º dia no domingo (24/10) com diversas atrações para o público que compareceu ao Centro Administrativo de Itaipuaçu, como apresentações de dança, teatro, mágica, banda, premiação do 3º Festival Estudantil de Artes de Maricá (Festart), cosplay, oficina de pipa e apresentação da Orquestra da Grota.

No Palco Lu Viana, na área gourmet da Flim, a Orquestra da Grota levou para o público um repertório que mesclava clássicos do Barroco, passando pelos Beatles e finalizando com músicas de Luiz Gonzaga. O coordenador da orquestra, Fernando Brasil, falou da experiência de participar do evento pela segunda vez.

“É muito bom saber que a Prefeitura de Maricá está engajada com a causa do incentivo à cultura e que sabe da importância da leitura para crianças e adolescentes. É muito bom ver isso acontecendo, não só por iniciativa do governo municipal, mas ver a população também interessada, participando e enchendo este lugar. Com toda a certeza esse trabalho está dando certo e isso é muito bacana”, disse Fernando.

Espaço de diversão e interação com tecnologias

Na Tenda Festart, crianças e adultos acompanharam a coreografia ensinada pelos personagens, que eram projetados por um telão. Animada, a cabeleireira Angélica Tavares, de 44 anos, arriscava os passos junto com sua filha. “Acho o evento maravilhoso e esse espaço é muito bom porque incentiva a criatividade e a diversão. A dança faz bem para a nossa vida porque nos liberta" destacou Angélica.

Já na tenda Tecnologias e Riquezas de Maricá, crianças e adolescentes experimentaram as novas ferramentas e tecnologias usadas pela rede municipal como lousa digital, esqueleto, corpo humano, laboratório móvel de robótica educacional e a trilha das curiosidades.

Igor Andrade, de 36 anos, levou sua filha Manuela de 8 anos para conhecer o material. “Viemos há dois meses de Mangaratiba para morar em Maricá. Sempre optamos pela educação e bem-estar para a nossa filha e conseguimos encontrar aqui em Maricá um espaço que proporciona bons momentos como este festival”, avaliou o técnico de laboratório.

A Festa Literária Internacional de Maricá acontece no Centro Administrativo de Itaipuaçu segue até quarta-feira (26/10), das 08h às 21h.