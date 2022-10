Vice-prefeita de Paris, Audrey Pulvar - Foto: Evelen Gouvêa

Maricá - A vice-prefeita de Paris para a agricultura e agroecologia, Audrey Pulvar, visitou Maricá nesta segunda-feira (24/10), para conhecer os projetos de agricultura urbana e familiar da cidade. A convite do secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca de Maricá, Julio Carolino, Audrey esteve na Praça Agroecológica de Araçatiba, na fábrica municipal de vegetais desidratados, em Ubatiba, e na Fazenda Pública Joaquin Piñero, no Espraiado.

Em Araçatiba, Audrey foi apresentada aos canteiros de hortaliças e temperos, que são cultivados em plena área urbana e distribuídos à população - o que impressionou a francesa. "Há cerca de 40 hectares de plantações nos arredores de Paris, mas nada parecido com o que vi aqui, com distribuição da produção aos moradores. Incrível essa iniciativa", afirmou ela.

Julio Carolino explicou que Audrey nunca tinha ouvido falar da cidade, mas aceitou o convite feito pelo secretário durante o 8º Fórum Global do Pacto de Política Alimentar Urbana, realizado na última semana, no Rio. O evento reuniu os 27 secretários de Meio Ambiente das capitais do Brasil, além de Maricá e Niterói, com representantes de outras 162 cidades do mundo, como Copenhagen, Chicago e Washington. "Ela nunca tinha ouvido falar de Maricá, aceitou nosso convite e disse ter achado a cidade muito bonita. Também nos convidou para levar as experiências daqui para Paris", disse o secretário.

Sobre a possibilidade de implantar projetos semelhantes na França, Audrey afirmou que é necessário vencer a resistência dos produtores franceses. "No perímetro da cidade falta espaço para iniciativas semelhantes às daqui, e os agricultores também não estão familiarizados com o próprio conceito de agricultura urbana. Também por isso eu quis vir até aqui: a troca de experiências é um dos fundamentos do Pacto de Milão, do qual as duas cidades são signatárias", disse ela.

Maricá no Pacto de Milão

O prefeito Fabiano Horta assinou no dia 8 de março o documento que oficializou a entrada do município no Pacto de Milão, o mais importante fórum mundial sobre segurança alimentar, sustentabilidade e combate ao desperdício. Na ocasião, a cidade lançou também sua candidatura a um projeto internacional da FAO (órgão das Nações Unidas para alimentação e agricultura). Para concorrer, a Prefeitura listou 12 programas municipais que dão acesso à população de baixa renda a refeições balanceadas e saudáveis, como as Praças Agroecológicas, as hortas comunitárias, o Restaurante Municipal, entre outros.