Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Empresa Pública de Transportes (EPT), fez um levantamento que aponta que a população da cidade economizou, entre janeiro e setembro deste ano, R$ 109 milhões com tarifas no transporte (mais de R$ 12 milhões por mês). Maricá, que oferece transporte público gratuito a toda a população desde 2014, está presente em uma seleta lista de 43 cidades brasileiras que contam com tarifa zero, de acordo com recente atualização publicada pela Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU).

O estudo da EPT tomou como base a tarifa aplicada em cidades vizinhas, como Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Rio de Janeiro, em que o custo médio do preço da passagem é de R$ 4,05. O valor foi multiplicado pela quantidade média de deslocamentos dos usuários na cidade, cerca de 100 mil por dia (aproximadamente três milhões por mês). Maricá foi a primeira cidade do país com mais de 100 mil habitantes a implantar o sistema tarifa zero em todo o município. Segundo o presidente da EPT, Celso Haddad, a economia com o transporte ajuda a fomentar a economia e contribui para maior qualidade de vida da população.

"Com a gratuidade nos ônibus vermelhinhos, o acesso ao lazer foi democratizado e os maricaenses podem conhecer sua cidade por inteiro, de Jaconé à Itaipuaçu, sem gastar nenhum centavo com passagem de ônibus. Além disso, o município aquece o comércio com uma maior movimentação de pessoas em todas as localidades. Toda essa economia gerada fica com a população e contribui para a qualidade de vida ao povo da nossa cidade, destaca Haddad.

O serviço de transporte em Maricá é administrado pela Empresa Pública de Transportes (EPT), que possui frota de 115 veículos, opera 38 linhas que realizam diariamente mais de 1.300 viagens. O programa Tarifa Zero para o transporte nos ônibus chamados de ‘vermelhinhos’ de Maricá é uma política social permanente da gestão municipal.