Ônibus Vermelinho EPT - Foto: Arquivo MAIS

Publicado 26/10/2022 10:17 | Atualizado 26/10/2022 10:22

Maricá - Um ladrão armado assaltou um passageiro do ônibus vermelhinho, o ônibus gratuito da EPT, da prefeitura de Maricá, o caso aconteceu na noite de ontem (25).

Populares informaram que o passageiro estava cochilando quando percebeu sua mochila sendo puxada pelo meliante, e correndo desceu do coletivo, a vítima do assalto correu e desceu do ônibus também atrás do criminoso, pois seu celular estava na sua mochila.

Quando a vítima chegou perto do ladrão o mesmo o ameaçou de morte apontando com o dedo para a sua cintura, onde estava uma arma de fogo. O elemento então em seguida correu em direção ao bairro da Mumbuca.

A vítima foi até a 82ª DP e registrou a ocorrência.