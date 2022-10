Identificado estuprador e assassino que tirou a vida da jovem Ysabeli - Foto: Redes sociais

Publicado 28/10/2022 20:38 | Atualizado 28/10/2022 20:39

Maricá - Investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios da Polícia Civil (DHNSG) conseguiram identificar o criminoso estuprador e assassino responsável pelo estupro e assassinato da jovem Ysabeli Cristina, crime que chocou a opinião pública e abalou o município no dia 26 de julho deste ano.

Policiais Civis relataram que o inquérito "foi concluído e relatado à Justiça e que foi solicitado a prisão do acusado".

A jovem desapareceu do dia 19 de julho após sair de casa, sete dias após o desaparecimento da moça seu corpo foi encontrado sem roupas, perto de uma floresta nas proximidades da Estrada dos Cajueiros em Itaipuaçu. Os agentes na época realizaram investigações e descobriram que ela tinha ido encontrar com esse homem, responsável por seu estupro, mantê-la em cárcere privado e assassina-la. Foi quando a Polícia Civil pediu a prisão do elemento, porém o judiciário negou.

Desde aquela época a família e amigos da jovem lutam por justiça.

Porém o inquérito foi concluído e a Polícia Civil aguarda o Ministério Público autorizar finalmente a prisão que poderá ser concedida pela Justiça.

O acusado já não mora no endereço que a Polícia Civil conhece.