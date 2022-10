O cadáver foi levado para o Instituto Médico Legal - Foto: Arquivo MAIS

O cadáver foi levado para o Instituto Médico LegalFoto: Arquivo MAIS

Publicado 28/10/2022 14:23 | Atualizado 28/10/2022 14:28

Maricá - Um homem foi espancado e morreu no Hospital Municipal Conde Modesto Leal no centro da cidade.

Segundo relatos de populares ele tentou assaltar uma linha do vermelhinho que passava pelo bairro de Bambui, e foi linchado pelos passageiros.

O caso aconteceu na noite de ontem (27) e ainda segundo informações ele recebeu diversas pauladas, inclusive na cabeça de um grupo de populares que o largaram as margens do canal da localidade do "mato burro".

Os Bombeiros chegaram até o local e levaram o homem ao hospital municipal Conde Modesto Leal porém não resistiu aos ferimentos e morreu.

Identificado como Otávio Santos, de 23 anos, já foi levado para o IML.