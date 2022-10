Viatura da PM - Foto: Arquivo MAIS

Viatura da PMFoto: Arquivo MAIS

Publicado 30/10/2022 14:53

Maricá - Policiais Militares prenderam um homem por desacato a autoridade no centro do município, o caso aconteceu na manhã deste domingo (30).

Populares informaram que o homem estacionou seu veículo na calçada de um CIEP, local proibido, impedindo os pedestres de transitar pela calçada.

A Polícia Militar chegou após ser acionada e gentilmente pediram que o motorista retirasse o automóvel do local. Foi quando o homem demonstrou um desequilíbrio total xingou os policiais e arrancou com o carro.

A Polícia Militar atirou no pneu do carro do homem para conter o elemento e foi detido e levado para a 82ª DP no centro de Maricá.