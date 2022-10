Hospital Municipal Conde Modesto Leal - Foto: Arquivo MAIS

Hospital Municipal Conde Modesto LealFoto: Arquivo MAIS

Publicado 31/10/2022 12:29 | Atualizado 31/10/2022 12:29

Maricá - Na noite do último domingo (30), uma mulher e um homem foram baleados após uma briga de família em Ponta Negra.

Segundo informações, familiares se reuniam quando dois homens começaram uma discussão. Um deles sacou uma arma e disparou contra o outro homem várias vezes atingindo João Antônio, de 30 anos e Thamires Rocha, de 25 anos. Baleados na perna, braço e nádegas.



Bombeiros foram acionados para o local e socorreram as vítimas. Ambos foram levados para o Hospital Conde Modesto Leal, no Centro de Maricá.



O autor dos disparos permanece sem identificação e a polícia continua em busca do culpado.