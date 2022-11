82ª DP - Foto: Arquivo MAIS

82ª DPFoto: Arquivo MAIS

Publicado 03/11/2022 09:06 | Atualizado 03/11/2022 09:15

Maricá - Uma joalheria no centro da cidade foi invadida e furtada por um ladrão na madrugada da última segunda-feira (31).

A loja fica exatamente em frente a praça Orlando Barros Pimentel, e de acordo com informações o ladrão fugiu com várias jóias, dando um prejuízo de R$ 30 mil reais aos proprietários.

O suspeito do roubo já cometeu o crime, no mesmo local por 2 vezes, de acordo com câmeras de segurança.

O furto foi registrado na 82ª DP.