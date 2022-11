Lagoa de Araçatiba - Foto: Evelen Gouvêa

Lagoa de AraçatibaFoto: Evelen Gouvêa

Publicado 03/11/2022 16:07 | Atualizado 03/11/2022 16:08

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, informa que o município retornou ao Estágio de Vigilância às 14h50 desta quinta-feira (03/11), tendo em vista a ausência de precipitação significativa nas últimas horas e por não haver previsão de chuvas mais intensas. A cidade estava em Estágio de Atenção desde as 9h07 de quarta-feira (02/11) devido ao volume de chuva registrado em diversos bairros, como Inoã, Espraiado, Itapeba, Itaipuaçu e Ponta Negra.

As condições do tempo nesta quinta-feira permanecem instáveis devido ao transporte de umidade do oceano para o continente. A previsão é de possibilidade de chuva fraca a ocasionalmente moderada ao longo do período, de forma isolada. O céu se manterá nublado, passando a parcialmente nublado. Os ventos terão intensidade fraca a moderada e a temperatura mínima prevista é de 14°C e a máxima de 22°C.

As equipes da Defesa Civil permanecem de prontidão 24h no centro operacional e podem ser acionadas pelos telefones 199, 2637-1999 ou pelo WhatsApp (21) 97000-5782