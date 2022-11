Maricá Cup de Futebol - Foto: Divulgação

Maricá - As finais do Maricá Cup de Futsal acontecem neste sábado (05/11), a partir das 9h, na Arena Flamengo. Organizado pela Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, a competição terá a disputa de nove partidas pelas taças ouro, prata e bronze nas categorias sub-09, sub-11 e sub-13 e terá a participação dos times Maricá E.C, Vila Naval E.C. (São Pedro da Aldeia), C.E. Batista (Casimiro de Abreu), M.C. Soccer Academy (Iguaba Grande) e Friburguense A.C. (Nova Friburgo).

Iniciado no dia 17/09, com jogos também nos dias 08/10 e 22/10, torneio conta com times de seis municípios do estado do Rio de Janeiro e reforça o compromisso de Maricá no incentivo à prática esportiva, como acontece com o handebol de praia e o vôlei. Dos nove jogos decisivos, seis deles contarão com a participação da equipe de Maricá.

A taça ouro no sub-09 será disputada entre os times Maricá E.C e Vila Naval E.C.; já na sub-11, o Maricá E.C encara o Friburguense A.C.; e na categoria sub-13, o C.E. Batista joga contra o Maricá E.C. Já a disputa pela taça de prata no sub-09 será entre os times do M.C. Soccer Academy e do Friburguense A.C.; no sub-11, Maricá E.C e Vila Naval E.C. lutam pela conquista; e no sub-13, Vila Naval E.C. e M.C. Soccer Academy se enfrentam.

Por fim, na taça bronze, o Maricá E.C. encara o time do C.E. Batista buscando o troféu na categoria sub-09; na sub-11 será a vez do C.E. Batista encarar o M.C. Soccer Academy; e no sub-13, o Maricá E.C joga contra o Friburguense A.C.