Ônibus VermelinhoFoto: Arquivo MAIS

Maricá - Um homem foi acusado de passar as mãos nas partes íntimas de uma criança de 3 anos, e foi detido por isso. O caso aconteceu no sábado (5) e foi dentro de um ônibus da EPT, os famosos vermelhinhos.

Segundo relatos da mãe da criança, ela estava com a filha dentro do ônibus quando o homem chegou passando as mãos nas partes íntimas da menina.

Indignada a mãe começou a gritar rapidamente o motorista percebeu o que estava acontecendo e levou o coletivo até a 82ª DP no centro da cidade.

Na Delegacia o homem informou aos policiais que sua mochila teria encostado na criação e que a mãe da menina interpretou da forma errada. O homem foi liberado, porém os policiais irão colher as imagens das câmeras do ônibus para averiguar se aconteceu ou não o crime.