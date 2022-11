Curso De Maketplace Codemar - Foto: Divulgação

Curso De Maketplace CodemarFoto: Divulgação

Publicado 07/11/2022 13:35 | Atualizado 07/11/2022 13:35

Maricá - Estão abertas as inscrições para o curso de marketplace, parte do Programa de Qualificação Profissional em Empreendedorismo Digital da Escola de Startup Maricá, iniciativa da Prefeitura de Maricá, por meio de parceria da Codemar (Companhia de Desenvolvimento de Maricá) com a Universidade Federal Fluminense (UFF). A capacitação para empreendedores que desejam digitalizar seus negócios e se especializar terá aula inaugural no dia 08/11, na Universidade de Vassouras, Campus Maricá 1, a partir das 13h30. As inscrições deverão ser feitas pelo link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyXQC0FcWwWgE6WAEvNqrx7cyXenPhoZ65bi7DgK9Y-My-hw/viewform.

"Maricá aposta no desenvolvimento tecnológico em diversas frentes, por isso é de extrema importância que a gente ofereça capacitação de alto nível. A Escola de Startups e o projeto Maricá Edutech, que será lançado ainda neste ano, buscam qualificar para dar mais oportunidades. Neste curso de marketplace, o foco agora será no empreendedor da cidade, que já está podendo ampliar seus negócios nos festivais, circuitos e feiras do calendário do município”, comentou o prefeito de Maricá, Fabiano Horta.

Ao todo, serão oferecidas 75 vagas no Programa de Capacitação Profissional com ênfase em empreendedorismo, gestão e inovação para fazer negócios. O curso será no modo híbrido, com aulas ao vivo, que ficarão gravadas na plataforma exclusiva, além de contar com dois workshops presenciais e aulas on-line ministradas pela equipe de professores da Faculdade de Administração da UFF e de palestras de profissionais do mercado.

Novas tecnologias para acelerar negócios

O objetivo geral é desenvolver o empreendedorismo digital e ensinar as novas tecnologias disponíveis para acelerar ideias e negócios, promovendo a emancipação econômica e cidadania plena aos empreendedores e microempresários de Maricá.

“As iniciativas da Escola de Startups e o projeto Maricá Edutech se complementam, porque ao mesmo tempo que a gente qualifica as pessoas a trabalharem com ou na área tecnológica, a gente também dá aos munícipes os instrumentos para montar o seu próprio negócio e abrir uma empresa que possa gerar empregos para a cidade, criando aplicativos e softwares. A ideia de ter as duas iniciativas em conjunto é justamente porque elas fazem parte do mesmo programa de desenvolvimento tecnológico. Então, o incentivo à criação de startups está ligado a um programa de criação de mão de obra qualificada para trabalhar na área tecnológica”, explicou o presidente da Codemar, Olavo Noleto.