82ª DP - Foto: Arquivo MAIS

Publicado 08/11/2022 14:00 | Atualizado 08/11/2022 14:02

Maricá - Criminosos armados sequestraram um motorista de aplicativo na noite de ontem (7) no centro da cidade.

Dois elementos armados renderam o homem que estava realizando uma corrida, ele estava deixado uma passageira no centro de Maricá quando foi surpreendidos pelos meliantes.

A passageira foi liberada, .seguida prenderam o homem dentro da mala do seu carro. Em seguida cometeram diversos assaltos com o automóvel roubado e o homem refém, na mala do seu próprio carro.

Cerca de três horas depois os criminosos soltaram o homem e fugiram com o carro roubado.

O crime foi registrado na 82ª DP no centro de Maricá.