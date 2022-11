Procon no Supermercado em Itaipuaçu - Foto: Divulgação

Publicado 08/11/2022 12:34 | Atualizado 08/11/2022 12:34

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Defesa do Consumidor e do Procon Maricá, descartou 218 kg de produtos vencidos e impróprios para o consumo, durante fiscalização realizada na sexta-feira (04/11) em um supermercado de Itaipuaçu. Os agentes foram ao local após receber denúncias de consumidores e autuaram o estabelecimento na vistoria, que identificou uma série de irregularidades, como o armazenamento inadequado de mercadorias e sem indicação de procedência.

No dia 25 de outubro, o Procon já tinha constatado e inspecionado o estabelecimento sobre práticas de consumo criminosas e abusivas que continuavam sendo mantidas. Na inspeção, o órgão descartou 134 kg de alimentos porque as condições de higiene no estoque, nas prateleiras e nas geladeiras estavam inadequadas e não atendiam o que determina a Lei de Defesa do Consumidor. O local foi notificado na época, com prazo mínimo para adequação, sob pena de sofrer multa, suspensão das atividades ou cassação da autorização de funcionamento.

O secretário de Defesa do Consumidor, Felipe Paiva, alerta que o trabalho de fiscalização será intensificado nas próximas semanas. “Estamos iniciando uma campanha com o nome Alimento Vencido Leva à Morte, que seguirá com ações por toda a cidade. Nossa Secretaria continuará firme na sequência de fiscalizações para extinguir práticas abusivas contra o cidadão maricaense”, destacou.