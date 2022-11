Primavera do Forró - Foto: Divulgação

Primavera do ForróFoto: Divulgação

Publicado 08/11/2022 14:50 | Atualizado 08/11/2022 14:50

Maricá - Maricá recebe na próxima terça-feira (15/11) o projeto “Primavera do Forró” com apresentações musicais das bandas Trio Nordestino e Mulheres Cantam Nordeste, na Lona Cultural de Itaipuaçu, a partir das 19h, fomentando a tradição do forró. A realização do “Primavera do Forró” é uma parceria da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj), Agosto Pra Tudo Produções, Instituto de Tradições Nordestinas, com apoio da Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura.



O secretário de Cultura de Maricá, Sady Bianchin, falou que o projeto é uma forma de fomentar as tradições culturais. “Estabelecer parcerias para contemplar a população de Maricá com música de qualidade é uma das iniciativas da Secretaria de Cultura permanente. Principalmente quando é autêntica, nesse caso temos o forró que é um pedaço do nordeste na nossa cidade”, disse.