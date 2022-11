COP27 2022 - Foto: Divulgação

Publicado 09/11/2022 09:08 | Atualizado 09/11/2022 09:09

Maricá - Maricá marcou presença na Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre Mudanças Climáticas (COP27), por meio de seu secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca, Julio Carolino, que representa a cidade no evento realizado em Sharm el-Sheikh, no Egito. Com uma série de encontros até o próximo dia 18, o secretário vai propor a criação de um pacto de combate à fome entre cidades habitadas por falantes da língua portuguesa.

A abertura geral do evento ocorreu no domingo (06/11), e Carolino participou do lançamento do estande da organização Governos Locais para a Sustentabilidade (ICLEI, na sigla em inglês) - a ICLEI desenvolveu o projeto “Diálogos Multissetoriais sobre Sistemas Alimentares Urbanos no Sul Global (África e América Latina)”, que viabilizou a participação de Maricá no evento.

Nesta quarta-feira (09/11), Carolino participa de encontro entre representantes de cidades de língua portuguesa para debater iniciativas de combate à fome, de preparação para as mudanças climáticas e também de produção agrícola na área urbana. "A ideia é firmar um pacto entre cidades falantes de língua portuguesa para colaborar com o combate à fome. Estive hoje [terça-feira, 08/11] com os prefeitos de Niterói, São Leopoldo (RS) e de Quelimane (Moçambique), entre outros, e todos foram muito receptivos à proposta, que pretendemos encaminhar amanhã [quarta-feira]", disse o secretário.

Maricá leva à COP27 - o maior e mais importante evento global já realizado sobre o tema das mudanças climáticas - os programas locais que dão à população acesso à comida saudável, como praças agroecológicas, hortas comunitárias, restaurante municipal, feira de agricultura familiar e desenvolvimento de técnicas inovadoras para a produção agrícola, entre outros. Julio vai falar sobre a experiência de Maricá em agricultura urbana como participante do projeto “Diálogos Multissetoriais sobre Sistemas Alimentares Urbanos no Sul Global (África e América Latina)”.

A COP27 é o evento mais importante e o maior já realizado sobre o tema de mudanças climáticas. "Estou muito feliz com essa participação. É uma felicidade muito grande levar as experiências de Maricá para o mundo, assim como aconteceu no Pacto de Milão realizado no Rio de Janeiro em outubro. Tenho certeza que vamos conseguir satisfazer as expectativas de outras nações com nossos projetos agroecológicos”, declarou Julio.