Previsão do Tempo com céu nublado - Crédito da foto: Anselmo Mourão

Previsão do Tempo com céu nubladoCrédito da foto: Anselmo Mourão

Publicado 11/11/2022 15:49 | Atualizado 11/11/2022 15:49

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, informa que o tempo na cidade segue sendo influenciado por áreas de instabilidade e pela circulação dos ventos nos níveis médios e altos da atmosfera, com possibilidade de pancadas de chuva, de forma isolada, até domingo (13/11).

Na sexta-feira (11/11), o tempo ficará parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas de chuva fraca a moderada, de forma isolada, entre a tarde e a noite. Os ventos terão intensidade fraca a moderada e a temperatura mínima prevista é de 22ºC, e a máxima de 29ºC.

Já no sábado (12/11), o céu ficará parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva, de forma isolada, no período da tarde e da noite. Os ventos terão intensidade de fraca a moderada e a temperatura mínima prevista é de 22°C e a máxima de 31ºC.

No domingo (13/11), o céu estará parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva a partir da tarde. Os ventos terão intensidade fraca a moderada e a temperatura mínima prevista é de 23ºC, e a máxima de 33°C.

As equipes da Defesa Civil permanecem de prontidão 24 horas no centro operacional e podem ser acionadas pelos telefones 199, 2637-1999 ou pelo WhatsApp (21) 97000-5782.