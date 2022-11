Casa do Papai Noel - Foto: Elsson Campos

Casa do Papai NoelFoto: Elsson Campos

Publicado 17/11/2022 08:56 | Atualizado 17/11/2022 08:57

Maricá - A Prefeitura de Maricá inaugura nesta sexta-feira (18/11) a decoração do Natal Iluminado 2022 que enfeitará toda a cidade e levará diversas atrações para a população, como a árvore flutuante, as casas do Papai Noel e o espetáculo de águas dançantes, que será apresentado pela primeira vez em água salgada, na Lagoa de Araçatiba. Com 37 metros de altura, a já tradicional árvore de Natal flutuante contará com deck e acessibilidade para pessoas com deficiência, maricaenses e turistas possam tirar belas fotos bem próximo a ela, na Lagoa de Araçatiba.

Também serão abertas à visitação duas casas do Papai Noel, que funcionarão todos os dias a partir das 19h, sendo uma delas na Praça do Ferreirinha, em Itaipuaçu; e a outra na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro, onde também haverá a apresentação do espetáculo teatral “O Acender das Luzes”, sempre a partir das 20h. A decoração especial também estará presente em prédios públicos, canteiros centrais da rodovia Amaral Peixoto (RJ-106) e em diversos bairros da cidade. O investimento total é de cerca de R$ 15 milhões.

“O natal será muito bonito, animado e cheio de atrações para os nossos cidadãos maricaenses e turistas aproveitarem a cidade neste fim de ano. O espetáculo das águas dançantes é lindíssimo e com certeza vai agradar e emocionar a todos em Araçatiba. Além das atrações natalinas do Centro, este ano teremos uma casa do Papai Noel também em Itaipuaçu para divertir a garotada”, destacou o prefeito Fabiano Horta.

Sobre o espetáculo de águas dançantes

A atração exclusiva – criada nos moldes da cidade de Gramado (RS) – terá efeito tridimensional em um trecho de 180 metros de comprimento dentro da lagoa. Com auxílio de 100 bombas submersas, o espetáculo exibirá movimentos com jatos de água criando efeitos de dança sincronizada com música, iluminação colorida, fogo, fogos de artifício, além de um filme natalino, que será projetado em um grande telão com referências à cidade, como os ônibus vermelhinhos e a moeda social mumbuca.