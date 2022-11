Rafael Barcia novo delegado da 82ª DP - Foto: João Patrício

Rafael Barcia novo delegado da 82ª DPFoto: João Patrício

Publicado 17/11/2022 11:22 | Atualizado 17/11/2022 11:23

Maricá - O novo Delegado da 82ª DP assumiu o comando da unidade policial ontem (quarta-feira 16).

A posse do novo Delegado teve a presença do Delegado Luiz Henrique Guimarães que foi assumir outra delegacia em outro município.

Toda a equipe do Jornal O DIA e do nosso grupo de mídia dá as boas vindas ao novo delegado e que ele seja bem sucedido no comando da unidade policial.

Desejamos ao querido Delegado Luiz Henrique muito sucesso na próxima empreitada.