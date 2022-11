Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco - Katito Carvalho

Publicado 17/11/2022 09:13 | Atualizado 17/11/2022 09:14

Maricá - O 48º Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco, que tem apoio da Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, foi iniciado nesta quarta-feira (16/11) com a cerimônia de abertura que reuniu 201 atletas na sede da Confederação Brasileira de Tiro com Arco (CBTArco), em Itapeba. A competição acontece até o próximo sábado (19/11) e recebe, ao todo, 31 equipes de 15 estados do país.

O torneio, que teve as primeiras séries do round qualificatório nesta quarta, terá disputas nas categorias Individual recurvo feminino e masculino, composto feminino e masculino, Barebow feminino e masculino e também nas categorias por equipes e duplas mistas.

“Temos uma parceria com a Confederação Brasileira de Tiro com Arco, por isso formamos atletas no projeto socioesportivo, que hoje já disputam o Brasileiro, além dos grandes nomes da modalidade que treinam diariamente na cidade. Estamos recebendo o Campeonato Brasileiro mais uma vez e tenho certeza que Maricá ficará com muitas medalhas. Convido a todos para prestigiarem nossos atletas”, declarou o secretário de Esporte e Lazer, Filipe Bittencourt.

Apoio da Prefeitura no desempenho dos atletas

O presidente da CBTArco, João Cruz, ressaltou o apoio da Prefeitura para o bom desempenho dos atletas nas competições internacionais. “É interessante, porque é um trabalho bem feito. A Secretaria de Esporte e Lazer tem uma escolinha aqui, onde os atletas têm o primeiro contato com a modalidade e vão entrando no clube. A Ane Marcele, por exemplo, que participou da Olimpíada de Tóquio em 2021, veio do projeto da Prefeitura, assim como tantos outros que estão na seleção hoje. A capital do Tiro com Arco no país hoje é em Maricá”, afirmou.

Praticante do esporte há 9 anos, Otto O. Eberlin vai disputar o campeonato na categoria arco composto. “É um esporte bem gratificante, pois trabalha a parte física e mental. É bem gostoso, além de ser inclusivo. Aqui é um campeonato adulto, mas a minha filha de 9 anos pratica o esporte e no clube treina comigo um senhor de 70 anos”, disse.

Tales Justo, que em outras competições atua como árbitro de Tiro com Arco, contou como é a sua rotina de treinos para competir neste ano na categoria arco composto. “Fazemos um treino de fortalecimento muscular específico para os membros superiores, porque usamos força para puxar o arco e mantê-lo estável na hora em que estamos mirando. Além disso, é importante cuidar da saúde mental porque, às vezes, o atleta está ali com uma técnica apurada e, com a pressão da disputa do campeonato, o nervosismo toma conta e acaba que o competidor não tem um resultado satisfatório. Então, é importante ter essa parte mental bem firme para conseguir ir bem no esporte”, declarou.

O tiro com arco é a prática de utilizar um arco e flechas para atingir um alvo. Surgiu como atividade de caça e guerra. Passou a ser esporte olímpico nos jogos de Paris, em 1900. É praticado em um campo de competição que deve ser plano e sem obstáculos para os arqueiros. Somente o tipo de categoria outdoor e o arco recurvo ou olímpico fazem parte dos Jogos Olímpicos e Pan-Americanos.