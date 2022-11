Polícia Militar prende 2 traficantes de drogas em Itaipuaçu - Foto: Carlos Alberto

Polícia Militar prende 2 traficantes de drogas em ItaipuaçuFoto: Carlos Alberto

Publicado 17/11/2022 09:36 | Atualizado 17/11/2022 09:37

Maricá - Agentes da Polícia Militar do PATAMO (Patrulhamento Tático Móvel) efetuaram a prisão de dois homens e com eles foi apreendido uma carga de drogas, o caso aconteceu na manhã de hoje (quinta-feira 17) no MCMV de Itaipuaçu.

Os policiais estavam realizando um patrulhamento de rotina quando observaram vários homens traficando drogas, quando os elementos avistaram a viatura policial fugiram na hora, e os policiais foram atrás e conseguiram capturar dois meliantes. Com eles uma carga de drogas foi apreendida.

Os elementos e o material apreendido foram levados para a 82ª DP.