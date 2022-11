Programa Habitar entrega 15 casas - Foto: Evelen Gouvêa

Programa Habitar entrega 15 casasFoto: Evelen Gouvêa

Publicado 17/11/2022 14:55 | Atualizado 17/11/2022 14:56

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Habitação e Assentamentos Humanos, entregou nesta quinta-feira (17/11), 15 casas que fazem parte do “Programa Habitar – Moradia com Dignidade” nas ruas Jorge Elias Abicail, Daniel Felipe Diniz e Rua 7, no Spar. O programa consiste na regularização dos imóveis e em melhorias com reformas realizadas gratuitamente para famílias de baixa renda. Esta é a terceira entrega realizada em 2022. Nessa primeira fase, serão contempladas 300 casas, sendo que 35 delas já foram concluídas e entregues aos moradores, todas localizadas no distrito de Itaipuaçu e Inoã.

O programa tem o objetivo de garantir o direito social à moradia com qualidade e segurança sendo destinado à população em situação de vulnerabilidade. As residências passaram por processo de regularização fundiária e diversas melhorias, como obras, pinturas, revestimento, instalações elétricas e hidráulicas, correção de desnível, entre outras.

O prefeito Fabiano Horta ressaltou que o programa muda o dia a dia dos moradores, garantindo dignidade a todos. “Para nós é um marco importante poder proporcionar moradia com dignidade para a população. Centenas de residências têm sido tratadas pelo programa no município como um todo. As residências entregues hoje receberam reforma completa na estrutura, e isso traz dignidade, isso é parte de uma cidade. São mais famílias contempladas pelo programa que mudou a casa e o dia a dia das pessoas”, destacou o prefeito.

O secretário de Habitação e Assentamentos Humanos, Victor Maia, explicou as diversas melhorias. “São 15 casas que receberam reformas ou melhorias. Estamos falando de instalações elétricas, de piso, de conforto térmico, de melhorias em relação ao mofo nas casas. Não é só a questão estética que é importante, mas também a questão da saúde. Estamos muito felizes com os ajustes estéticos, as pessoas estão muito satisfeitas com isso e esse é o intuito do projeto, não é à toa que o programa chama Habitar- moradia com dignidade”, afirmou Maia.

*Casa reformada para os moradores*

Uma grande mudança para a minha vida, foi o que disse a dona de casa Gabriela da Silva, 33 anos, que mora com seus quatro filhos com idades entre seis meses e 13 anos. “Ter a casa arrumada é dignidade, pois queremos sempre o melhor. Eu queria colocar piso e agora é uma realidade. Estou muito feliz, agora temos uma casa toda reformada. Eu não teria condições de fazer essa reforma, que era um sonho muito distante, e agora se tornou realidade”, disse.

O pasteleiro Antônio Medeiros, 51 anos, recebeu uma casa totalmente reformada, com piso, banheiro, forro e nova rede elétrica. “Não tinha nem previsão de fazer obras, pois não teria condições financeiras para isso. É uma emoção muito grande, não tenho nem palavras para agradecer”, contou.

Após passar por dificuldades no local onde estava durante o período da obra, a reforma da casa é uma grande conquista para a família de Michele Medeiros, 26 anos. “Durante o período da obra estava morando de aluguel, mas voltar para minha casa totalmente nova é algo muito bom. Vou viver com meu marido e meus quatro filhos em uma casa nova, é uma conquista muito grande para nós. Gostei de tudo, mas esse gramado na frente e lateral da casa deu um toque especial”, explicou.

*Programa Habitar*

Com a missão de garantir o direito social à moradia com qualidade e segurança, o Programa Habitar é destinado à população em situação de vulnerabilidade e de baixa renda. Ele faz parte das ações promovidas pela Prefeitura para combater o déficit quantitativo e qualitativo de moradias na cidade. Todos os programas que ele abrange estão interligados de forma que, de acordo com a necessidade, os beneficiários sejam atendidos por mais de um programa até a garantia plena do seu direito.