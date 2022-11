CEU da Mumbuca ganha apresentações do Núcleo Cultura + Colorida - Foto: Divulgação

CEU da Mumbuca ganha apresentações do Núcleo Cultura + ColoridaFoto: Divulgação

Publicado 18/11/2022 10:10 | Atualizado 18/11/2022 10:10

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura, promove as apresentações do Núcleo Cultura + Colorida no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), na Mumbuca, com objetivo de dar visibilidade para manifestações culturais da comunidade LGBTQIA+. A programação desta sexta-feira (18/11) contará com o espetáculo “Um Astro com suas Estrelas”, de Luciano Rawaxi, que recebe celebridades da dublagem carioca no palco do CEU; e no sábado (19/11) é a vez da peça “Ominira”, que fala de herança, ancestralidade, força, vivência, luta, ritmo, dança e alegria ao povo preto.

"Estamos muito felizes com o espaço e com a visibilidade que a Secretaria de Cultura tem dado para o povo LGBTQIA+. Iremos para a nossa segunda semana de apresentação e o nosso objetivo é ver e presenciar a valorização da cultura LGBTQIA+ no município, nos locais públicos e, em resumo, no contexto social”, disse Lunah Lima, coordenadora do núcleo Cultura + Colorida.

Para finalizar as apresentações do Núcleo Cultura + Colorida, o Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) recebe no dia 26/11, a partir das 18h, o projeto Cores para uma segunda exibição.