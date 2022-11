Feira das Profissões - Fotos: Leonardo Fonseca

Publicado 18/11/2022 10:58 | Atualizado 18/11/2022 11:01

Maricá - Gerar oportunidade de vivenciar um pouco do contexto acadêmico, conhecer instituições, ofertas de cursos e qualificação profissional são os objetivo da I Feira das Profissões de Maricá, que acontece de quinta-feira (17/11) até sábado (19/11), nas dependências do Esporte Clube Maricá. A ideia é também apresentar aos estudantes as possibilidades de cursos pré-vestibulares, preparatórios para concursos, graduação e pós-graduação. Durante a abertura, o prefeito de Maricá, Fabiano Horta, comentou sobre a importância da realização do evento, que faz parte do conjunto de políticas públicas fomentadas para o desenvolvimento econômico da cidade.

“A Feira das Profissões vai, nos seus diversos painéis, falar de toda dinâmica do mundo do trabalho, nos auxiliando para que a gente abra nossos olhos para uma nova realidade, de um mundo que avança cada vez mais tecnológico e digitalmente. E é nesse mundo novo que temos que enxergar a potência de Maricá em ser referência na construção desse processo. O mundo mudou e Maricá vai ter toda potência a partir desta capacidade de ir ao encontro do novo. Convido a todos que participem dos eventos, tragam os estudantes, chamem os amigos para se integrarem nos projetos. E um mergulho na potência do saber de uma cidade que está em processo de construção”, argumenta o prefeito.

O evento é promovido pela Prefeitura de Maricá, por meio das secretarias de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, e Promoção e Projetos Especiais e da Codemar (Companhia de Desenvolvimento de Maricá). Para o secretário municipal de Trabalho, Marcus Bambam, o evento promove uma interação entre profissionais e alunos que pode sanar suas dúvidas sobre profissões e tirar dúvidas sobre o mercado de trabalho.

“Esse povo tem um potencial incrível. Queremos qualificar a população maricaense para que eles possam ocupar os espaços e oportunidades que estão chegando em nossa cidade. Maricá está crescendo! Quero abrir a cidade para o mundo, mas precisamos ter conhecimento para ocupar as vagas que nos são disponibilizadas", comenta Bambam.

Diversidade e relevância

Diversos stands de autarquias municipais, cursos preparatórios e meios de comunicação da cidade ocuparam o local: Codemar (Maricá Telecom e Aequor); Banco Mumbuca; Companhia de Saneamento de Maricá (Sanemar); Autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar); Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (Ictim); Conect; Unicesumar, Secretaria Municipal de Turismo, Instituto Darcy Ribeiro, OAB Maricá, Faculdade de Maricá, RBR Solar, Unoparzl, Start, AGM (Associação de Guias de Turismo), Sicoob, Máximo Desempenho, Errejota Notícias e Tv Ondas Play.

De acordo com o presidente da Codemar, Olavo Noleto, a criação de oportunidades é essencial para que a população tenha acesso às vagas no mercado de trabalho.

“Essa agenda de hoje é o começo de um trabalho, que terá que ser permanente porque a nova Maricá das oportunidades está surgindo, mas só vai se concretizar se nós conseguirmos fazer com que nossa população se aproprie disso. Os projetos que estão acontecendo se desdobram em oportunidades à medida que as pessoas têm acesso, senão não é oportunidade e, sim, privilégio de alguns. Para que a gente possa criar oportunidades, nós precisamos desencadear um longo processo com informação, qualificação profissional, ambientação, mas, principalmente, que o acesso às vagas sejam abertas a todos aqueles que sonham esse sonho conosco”, explica Noleto.

Participaram da mesa de abertura o prefeito Fabiano Horta; o presidente da Codemar (Companhia de Desenvolvimento de Maricá), Olavo Noleto; o secretário de Promoção e Projetos Especiais, José Alexandre Almeida; o presidente do Ictim, Celso Pansera; o secretário de Desenvolvimento Econômico, Igor Sardinha; Otavio Figueiredo, representando a Sanemar; e o diretor de obras da Somar, Gustavo Camacho.

Moda é assunto da primeira palestra

Com o tema “E hoje, o que é moda? Uma breve análise do mercado e a importância da profissionalização”, o palestrante Thierry Coutinho, mestre em design e doutor em Comunicação e consultor técnico de design de moda e do Fashion Lab (Instituto Senai de Tecnologia em Têxtil e Confecção) no Senai Cetiqt, falou sobre a temática que faz parte de ações de sensibilização para que a população conheça mais sobre a implantação do Pomar – Polo de Moda de Maricá, que oferecerá, a partir de 2023, cursos gratuitos e profissionalizantes na área, potencializando as demandas de moda da cidade e inserindo novos profissionais no mercado.

“A partir do fato de que projetos de moda estão chegando na cidade, através do Pomar, mostrei algumas das muitas possibilidades que a população tem, a partir do momento em que se profissionaliza, além de desconstruir o pensamento de que a moda está sempre relacionada a fazer roupa. Estamos falando com pessoas que ainda não estão inseridas na moda, para que elas se sintam confortáveis sabendo que a moda pode dialogar com a expertise que cada um tem. Existem múltiplos caminhos a se seguir”, pondera Coutinho.