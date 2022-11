Guardas Municipais encontram criança desaparecida - Foto: Carlos Alberto

Guardas Municipais encontram criança desaparecidaFoto: Carlos Alberto

Publicado 21/11/2022 09:26 | Atualizado 21/11/2022 09:32

Maricá - Agentes da Guarda Municipal encontraram uma criança que estava desaparecida nesta domingo (20) na região central do município.

Um menino estava sendo procurado pela família e por amigos.

Os Guardas Municipais estavam realizando um patrulhamento e avistaram o menino com as características do desaparecido.

Eles identificaram a criança e entregaram aos pais logo em seguida.