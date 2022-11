Resgate da cobra - Foto: Divulgação

Resgate da cobraFoto: Divulgação

Publicado 21/11/2022 13:44 | Atualizado 21/11/2022 13:44

Maricá - Agentes do Grupamento Especial de Defesa Ambiental da Guarda Municipal de Maricá (Gedam) resgataram no domingo (20/11) uma cobra, da espécie philodryas nattereri, conhecida popularmente como limpa-campo, nas areias da orla de Araçatiba, região central da cidade.

Uma equipe da Guarda Municipal que estava no local, próximo à área gourmet, avistou a cobra e acionou o grupamento responsável para retirada. Os agentes resgataram a cobra com auxílio de um cambão, instrumento utilizado para imobilizar e capturar animais. Em seguida, fizeram a reintegração em área segura na natureza.

Os agentes ainda ressaltam que, embora a cobra não seja venenosa, quando ameaçada ou acuada, torna-se agressiva, podendo dar bote e até morder. Ela se alimenta de pequenos mamíferos e lagartos.

Orientação para a população

A Patrulha Ambiental da Guarda Municipal pode ser acionada pela população por meio dos telefones 153 ou (21) 98609- 1516 (Disque-Seop), que funcionam 24 horas, em caso de flagrante de animais silvestres em área urbana da cidade ou em situação de risco fora do seu habitat natural. Para que o resgate seja feito de forma segura, a recomendação é que a pessoa não tente mexer ou afugentar os animais no momento do flagrante.