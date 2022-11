Moto "esquecida" pelo ladrão - Foto: Carlos Alberto

Moto "esquecida" pelo ladrãoFoto: Carlos Alberto

Publicado 22/11/2022 12:01 | Atualizado 22/11/2022 12:05

Maricá - Um ladrão roubou uma moto ontem a noite (21) e esqueceu a sua no local do crime, o bairro do Caxito.

Segundo relatos o ladrão deixou sua motocicleta estacionada na esquina e foi até outra que estava estacionada, ele furtou a moto e deixou a sua no local.

Minutos depois o criminoso voltou até o local com a motocicleta roubada para pegar a sua, porém ele não esperava que o dono da moto que ele roubou e vários populares estavam no local e partiram pra cima dele, ele fugiu deixando a moto roubada, e a sua no local.

Agentes da Guarda Municipal foram ao local procurar o elemento e a polícia já procura o homem.