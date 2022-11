Após denuncias feitas ao CIOSP agressor de mulher foi preso - Foto: Elsson Campos

Publicado 23/11/2022 09:41 | Atualizado 23/11/2022 09:43

Maricá - Agentes do Grupamento Maria da Penha da Guarda Municipal atuou em conjunto com a Polícia Militar na prisão de um acusado de agressão a mulher, no bairro de Cordeirinho, o caso aconteceu na última segunda-feira (21).

A ação foi realizada após a mulher agredida entrar em contato com o CIOSP (Centro de Operações de Segurança), pedindo ajuda.

Os agentes da Guarda Municipal se dirigiram até o local denunciado e detiveram o agressor, em seguida a Polícia Militar conduziu o elemento até a 82ª DP. A mulher, vítima da violência doméstica foi levada para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal onde foi socorrida e recebeu todo o atendimento necessário.

Qualquer mulher vítima de violência deve procurar a Casa da Mulher que fica no centro de Maricá na rua Pereira Neves 274 ou deve entrar em contato com o número (21) 96809-1516 (SEOP) ou 153 (Guarda Municipal).

Todas as vítimas rebem ajuda, são acolhidas, recebem apoio psicológico, jurídico e de assistentes sociais.