Água turva chega às torneiras de bairro na Zona NorteReprodução/Redes Socias

Publicado 23/11/2022 14:38 | Atualizado 23/11/2022 14:45

Rio - Desde segunda-feira (21), moradores da Praça da Bandeira, na Zona Norte, têm reclamado da condição da água que chega às torneiras no bairro. Segundo os relatos publicados nas redes sociais, a água tem aspecto turvo e barrento, o que fez com que muitos tivessem que comprar galões.

Conforme os depoimentos, a água suja chega em diversos imóveis das ruas Paraíba, Pará, Mariz e Barros e Gonçalves Crespo, além da Barão de Iguatemi. O caso foi divulgado pela página Grande Tijuca, que recebeu as queixas com vídeos e fotos da água turva que chega aos imóveis.

Os moradores contam que procuraram a Águas do Rio, empresa responsável pelo fornecimento, para questionar a condição da água recebida, mas o problema ainda não foi resolvido.

Procurada pelo DIA, a Águas do Rio esclareceu que está verificando as ocorrências e tomando medidas para garantir a qualidade da água durante o procedimento de retomada do fornecimento após um reparo nas ruas Mariz e Barros e Senador Furtado. A conclusão da manutenção ocorreu no fim da noite desta terça-feira (22).