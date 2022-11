Pablo Torquilho e sua mulher foram assaltados na noite de domingo (20) - Reprodução

Pablo Torquilho e sua mulher foram assaltados na noite de domingo (20)Reprodução

Publicado 23/11/2022 14:19 | Atualizado 23/11/2022 15:22

Rio – O dentista Pablo Torquilho Duarte , de 36 anos, segue internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Norte d’Or, em Cascadura, Zona Norte do Rio, e respira com o auxílio de aparelhos. De acordo com informações fornecidas pelo estabelecimento de saúde, ele recebe tratamento para estabilização da pressão e antibióticos.

Pablo foi baleado no abdômen em um assalto no domingo passado (20), no Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio, e socorrido para o Hospital Municipal Salgado Filho, onde passou por cirurgia antes de ser transferido para o Hospital Norte D’or.

Ele e a mulher Camila foram abordados por criminosos quando voltavam da casa de amigos. Um vídeo, obtido pelo portal 'G1', mostra o momento em que o trio de assaltantes fecha as vítimas com um carro, modelo Jeep Renegade. Pablo inicialmente tenta fugir de ré, mas logo desiste e desce do veículo . É neste momento que um dos bandidos aponta a arma e atira na direção da barriga do dentista.

Ferido, Pablo cai na calçada e os assaltantes fogem do local com o carro do casal e pertences. A ocorrência foi encaminhada para a 24ª DP (Piedade), que segue com a investigação para identificar os autores do crime. Ninguém foi preso até o momento.