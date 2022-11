Hospitais federais realizam campanha de doação de sangue | Rio de Janeiro | O Dia

Desde o início do ano, houve queda nas doações, com quase 3 mil bolsas de sangue a menos em relação ao mesmo período de 2021 - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Rio- Hospitais federais do Rio realizam a Semana Nacional do Doador de Sangue desde a última segunda-feira (21) até a próxima sexta (25), a fim de aumentar o número de doadores e o banco de sangue das unidades hospitalares. Isso porque, de acordo com dados do Ministério da Saúde, apenas 1,8% dos brasileiros doam sangue regularmente, enquanto a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que entre 3% e 5% da população pratique este ato solidário.



Durante o ano, existem duas datas anuais relacionadas à doação de sangue. Uma no dia 14 de junho, em que se comemora o dia mundial do doador de sangue, e a outra em 25 de novembro, o dia nacional.



No Centro do Rio, no Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE), por exemplo, haverá uma programação especial que vai dar brinde às mulheres que forem doar sangue nos dias 24 e 25 de novembro. Além disso, as doadoras também poderão participar de atividades gratuitas de beleza e um sarau com leitura de poesias.



Hospitais participantes



- Hemonúcleo do Hospital dos Servidores - de 7h30 às 15h; Rua Sacadura Cabral, 178 (esquina com a Sua Souza e Silva), no bairro da Saúde, Centro do Rio.

- Hospital Federal Cardoso Fontes- de 8h às 12h; Avenida Menezes Cortes, 3245, Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio.

- Hospital Federal do Andaraí- dia 23/11 das 10h às 16h; Capela São Pedro, na rua Leopoldo, na Zona Norte do Rio.

- Hospital Federal da Lagoa - 23/11 das 10h às 16h. Rua Jardim Botânico, 501, Zona Sul

- Hospital Federal de Bonsucesso (HFB)- das 7h30 às 12h. Avenida Londres, 616 – Prédio 4 (térreo), Bonsucesso, Zona Norte



Quem pode doar



- Ter idade entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos (menores de 18 anos devem possuir consentimento formal do responsável legal); Pessoas com idade entre 60 e 69 anos só poderão doar sangue se já o tiverem feito antes dos 60 anos.

- Apresentar documento de identificação com foto emitido por órgão oficial; serão aceitos documentos digitais com foto.

- Pesar no mínimo 50 kg.

- Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas.

- Estar alimentado. Evitar alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação de sangue. Caso seja após o almoço, aguardar 2 horas.

- A frequência máxima é de quatro doações de sangue anuais para o homem e de três doações de sangue anuais para as mulher.

- O intervalo mínimo entre uma doação de sangue e outra é de dois meses para os homens e de três meses para as mulheres.



Impedimentos para doação

- Gripe, resfriado e febre: aguardar 7 dias após o desaparecimento dos sintomas;

- Período gestacional;

- Período pós-gravidez: 90 dias para parto normal e 180 dias para cesariana;

- Amamentação: até 12 meses após o parto;

- Ingestão de bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação;

- Tatuagem e/ou piercing nos últimos 12 meses (piercing em cavidade oral ou região genital impedem a doação);

- Extração dentária: 72 horas;

- Apendicite, hérnia, amigdalectomia, varizes: 3 meses; Colecistectomia, histerectomia, nefrectomia, redução de fraturas, politraumatismos sem seqüelas graves, tireoidectomia, colectomia: 6 meses;

- Transfusão de sangue: 1 ano;

- Vacinação: o tempo de impedimento varia de acordo com o tipo de vacina;

- Exames/procedimentos com utilização de endoscópio nos últimos 6 meses;

- Ter sido exposto a situações de risco acrescido para infecções sexualmente transmissíveis (aguardar 12 meses após a exposição).