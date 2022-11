Drogas e rádios transmissores foram apreendidos por policiais do 3º BPM, durante a operação realizada na Comunidade da Galinha - Divulgação / PMERJ

Publicado 23/11/2022 13:18 | Atualizado 23/11/2022 13:59

Rio - A Polícia Militar (PM) realiza, desde o início da manhã desta quarta-feira (23), operações em 15 favelas da Região Metropolitana e das zonas Norte e Oeste da cidade. As equipes atuam contra o crime organizado e apreenderam, até o momento, sete rádios transmissores, duas pistolas, farta quantidade de drogas e efetuaram duas prisões. Um suspeito morreu em confronto com os policiais.



Na Zona Norte, as ações acontecem no Complexo da Pedreira (que engloba favelas de Costa Barros à Pavuna), na comunidade Az de Ouro, em Anchieta; nos morros do Urubu, do Engenho e na Favela da Galinha, situados entre os bairros de Pilares, Tomás Coelho, Engenho da Rainha e Inhaúma; nas comunidades Parque Arará, em Benfica; e Mandela, em Manguinhos.





De acordo com a PM, no Morro do Urubu, equipes do 3ºBPM (Méier) faziam um vasculhamento pela área quando foram atacadas por homens armados. Os agentes reagiram e houve confronto. Após o cessar fogo, um suspeito, que não teve a identidade divulgada, foi encontrado ferido e socorrido para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, Zona Norte, onde acabou morrendo. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola e um rádio comunicador.





No Complexo da Floresta, o 39º BPM (Belford Roxo) realiza uma operação de remoção de barricadas que foram construídas pelo tráfico da região. Até o momento, as equipes desobstruíram três ruas da comunidade. De acordo com o comando da unidade, não houve registro de prisões até o momento. Em outro ponto da favela, as equipes policiais localizaram um terreno que servia como desmanche de veículos, com diversas peças automotivas no local.

Nas comunidades do Aço, Três Pontes, Antares e Rola, onde agentes do batalhão de Santa Cruz estão nas ruas das localidades em ação contra organizações criminosas, um homem foi preso em flagrante. Com o suspeito, que não teve a identidade divulgada, foi apreendido um rádio transmissor. Além da prisão, um carro roubado foi recuperado e houve apreensão de três rádios comunicadores.

Já nas comunidades Parque Arará e Mandela, atuam a Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) e a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) de Manguinhos. Durante a ação, as equipes policiais apreenderam uma pistola 9 mm. Não há registro de prisões até o momento.

No Complexo do Salgueiro, onde acontece uma operação conjunta do 7º BPM com a PRF, os agentes removeram barricadas que haviam sido colocadas nas ruas da comunidade por traficantes. Ainda não há informações sobre prisões ou apreensões até o momento.

Ainda segundo a corporação, policiais do 41º BPM (Irajá) estão no Complexo da Pedreira e na comunidade Az de Ouro em uma ação para combater o crime organizado. Até o momento, não foram registradas prisões ou apreensões.



A operação nas favelas da Coréia e do Vasquinho é conduzida por homens do 15º BPM (Duque de Caxias), que também atuam em combate a organizações criminosas. Até o momento, não foram registradas prisões ou apreensões.

A matéria segue em atualização.