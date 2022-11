Atuação de ventos em médios e altos níveis na atmosfera deixará o tempo instável a partir do fim da tarde desta quarta-feira (23) na cidade do Rio de Janeiro - Cleber Mendes/ Agência O Dia

Atuação de ventos em médios e altos níveis na atmosfera deixará o tempo instável a partir do fim da tarde desta quarta-feira (23) na cidade do Rio de JaneiroCleber Mendes/ Agência O Dia

Publicado 23/11/2022 17:52

Rio - O Sistema Alerta Rio informou que a atuação de ventos em médios e altos níveis na atmosfera deixará o tempo instável a partir do fim da tarde desta quarta-feira (23) na cidade do Rio de Janeiro. A previsão é de céu nublado a encoberto e pancadas de chuva isoladas, de intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios. Durante as pancadas de chuva, estão previstos ventos moderados (entre 18,5 km/h e 51,9 km/h).

Segundo a previsão do Alerta Rio, na quinta-feira (24) e na sexta-feira (25), o tempo segue instável devido à atuação de um sistema de baixa pressão no oceano, com previsão de pancadas de chuva moderada a forte a qualquer momento. Na quinta, há possibilidade de raios no período da tarde. E na sexta, os ventos estarão moderados (entre 18,5 km/h e 51,9 km/h) a fortes (de 52 km/h a 76 km/h). Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam estimativa de chuva de 25 mm em cada um destes dias.

O Alerta Rio faz, diariamente, o monitoramento e a previsão do tempo de até quatro dias à frente, sendo atualizada várias vezes ao dia pelos meteorologistas. Outras ferramentas auxiliam no monitoramento feito pelos especialistas, como o radar meteorológico do Sumaré, que gera imagens dos núcleos de chuva de dois em dois minutos, e as 33 estações pluviométricas, que fornecem dados a cada 15 minutos.

Nesta estação do ano, a previsibilidade do tempo é menor por causa das mudanças rápidas nas condições de tempo, sendo fundamental o monitoramento e o acompanhamento das atualizações das previsões.