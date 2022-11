Pablo Torquilho e sua mulher foram assaltados na madrugada de segunda-feira (21) - Reprodução

Publicado 22/11/2022 17:55

Rio - Imagens de câmeras de segurança mostram que o dentista Pablo Torquillo, de 36 anos, foi baleado por criminosos quando já estava rendido. Ele e a mulher Camila foram abordados por assaltantes na esquina da Rua Pernambuco com a Rua 2 de Fevereiro, no Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio, no domingo (20), quando voltavam da casa de amigos. Na ocasião, os criminosos levaram o carro do casal e pertences.

Um vídeo, obtido pelo portal 'G1', mostra o momento em que o trio de assaltantes fecha as vítimas com um carro, modelo Jeep Renegade. Pablo inicialmente tenta fugir de ré, mas logo desiste e desce do veículo. É neste momento que um dos bandidos aponta a arma e atira na direção da barriga do dentista.

Ferido, Pablo cai na calçada e os criminosos fogem do local. Em seguida, Camila ajuda o marido a levantar do chão e ambos correm em direção a uma pizzaria para pedir ajuda. O dentista foi transferido para o hospital particular Norte d'Or depois de passar por uma cirurgia no Hospital Municipal Salgado Filho. O estado de saúde dele é grave.

A ocorrência foi encaminhada para a 24ª DP (Piedade), que segue com a investigação para identificar os autores do crime. Ninguém foi preso até o momento.