Douglas foi atingido por um tiro no peito, enquanto trabalhava - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 22/11/2022 21:42

Rio - Um funcionário de uma loja, Douglas Teixeira da Silva, de 26 anos, morreu após ser baleado, na tarde desta terça-feira (22), durante um confronto entre políciais militares e criminosos, na RJ-125, em Japeri, na Baixada Fluminense. Ele estava descarregando mercadorias de um caminhão quando foi atingido no peito por um disparo e morreu ainda no local.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV) foi alvo de um ataque a tiros por criminosos que estavam a bordo de um carro, na RJ-125. Segundo o comando da unidade, os agentes revidaram e houve confronto na Rua Maria do Carmo. Após o fim dos disparos, militares encontraram um suspeito baleado. Ele foi socorrido para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, permanecendo custodiado na unidade. Outros dois homens foram presos e uma pistola foi apreendida pelos policiais.

Ainda segundo a corporação, próximo ao local do confronto, os agentes encontraram o corpo de um homem que não teria ligação com o confronto. Nesse momento, a vítima já estava sem vida. A ocorrência foi encaminhada para a 63° DP (Japeri), que irá investigar o caso.

Nas redes sociais, o irmão de Douglas lamentou a morte e expressou sua indignação com a violência crescente na cidade. "Japeri, cidade sem lei, onde bandido fica solto e trabalhador morre. [...] Um tiro acertou num cara trabalhador e foi preciso somente um para destruir toda a família. Um tiro fatal que acertou direto no coração. E agora, eu te pergunto: quem vai responder por isso? A Polícia ou os bandidos? Como moramos em um Brasil corrupto, acho que ninguém", escreveu.

Nos comentários da publicação, amigos, parentes e testemunhas do ocorrido lamentaram a morte de Douglas e enviaram mensagens de conforto a família. "Muito triste realmente o que aconteceu com esse trabalhador. Eu estava passando na hora do tiroteio. Dei de cara com o carro dos meliantes e os polícias atirando. Tive que me jogar no chão pois era muito tiro. Meus sentimentos a familia do rapaz, que Deus conforte o coração de toda familia", escreveu uma moradora que presenciou o tiroteio.

"Meu amigo, hoje não te vi de manhã, fui direto para a loja, não te dei bom dia e não brinquei com você. Que dor, não dá para explicar isso poque não tem resposta. Meus sentimentos a família", lamentou uma amiga de trabalho do funcionário.

Douglas deixou três filhos. Ainda não há informações sobre a data, horário e local do enterro.

Outra vítima de bala perdida na Baixada

Segundo a Polícia Militar, agentes do 15° BPM (Duque de Caxias) faziam uma operação nas comunidades do Dique e Sapinho com o objetivo reprimir a prática de roubos de veículos na região. Na ação, equipes do Grupamento de Ações Táticas foram recebidas a tiros por um grupo de criminosos. Houve confronto e um policial ficou ferido após ser atingido por estilhaços.

Após o fim dos disparos, os agentes encontraram o corpo de um homem caído no chão. No local onde ele foi encontrado, os militares apreenderam uma pistola, um carregador, seis munições e um rádio comunicador.

Em seguida, os PMs localizaram a vítima de bala perdida, já morta dentro do ônibus. O corpo de Marcelo foi levado para o Instituto Médico Legal de Duque de Caxias. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), responsável pelas investigações.