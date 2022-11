Segundo a Polícia Civil, o crime não ocorreu devido "circunstâncias alheias a vontade do acusado" - Divulgação

Publicado 22/11/2022 19:53 | Atualizado 22/11/2022 21:33

Rio - Agentes da 107ª DP (Paraíba do Sul) prenderam, nesta terça-feira (22), um homem de 24 anos acusado de abusar sexualmente de uma criança de 7 anos no bairro de Bela Vista, no município de Paraíba do Sul, no Sul Fluminense. Contra o acusado, que não teve a identidade revelada, foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável.



De acordo com relatos da vítima, o acusado teria atraído a criança até sua casa, onde teria 'esfregado' seu órgão sexual nas costas da vítima, solicitando que o mesmo se despisse para que o criminoso se masturbasse, mas que não foram realizadas. Segundo a Polícia Civil, o crime não ocorreu devido 'circunstâncias alheias à vontade do acusado'.



O homem foi conduzido para a 107ª DP (Paraíba do Sul) e, após as formalidades de praxe, foi encaminhado para Seap, onde permanecerá à disposição da Justiça.