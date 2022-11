Prisão foi realizada por policiais civis da 38ª DP (Brás de Pina) - Redes Sociais

Publicado 22/11/2022 20:02 | Atualizado 22/11/2022 21:31

Rio - Evandro Luiz Ferreira Araújo foi preso, nesta terça-feira (22), enquanto trafegava de motocicleta pela Avenida Brás de Pina, na Zona Norte do Rio. Ele é apontado como autor de diversos roubos a pedestres na região. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito utilizava uma pistola e a moto preta para praticar os crimes.

Segundo as investigações da 38ª DP (Brás de Pina), Evandro mora no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, e havia deixado a cadeia há pouco tempo. Ele utilizava tornozeleira eletrônica no momento da prisão.

Uma das vítimas relatou que foi roubada pelo suspeito enquanto passeava com o cachorro em uma rua na Vila da Penha. Os agentes da 38ª DP cumpriram o mandado de prisão temporária.