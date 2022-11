Prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Polícia Judiciária Militar do Méier - Reprodução / Google Street View

Publicado 22/11/2022 19:10 | Atualizado 22/11/2022 21:25

Rio – Agentes da 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) prenderam, nesta terça-feira (22), o policial militar Paulo Renan da Silva, acusado de envolvimento na morte de Joviano Francisco de Oliveira Filho , sargento reformado morto no dia 20 de outubro em uma tentativa de assalto em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Após passar por exame de corpo de delito no IML, o acusado foi levado para a Unidade Prisional da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (UP-PMERJ), em Fonseca, Niterói. De acordo com a PM, a arma do policial pertence à corporação e foi recolhida.

Relembre o caso



Joviano Francisco de Oliveira Filho, de 72 anos, foi morto ao tentar impedir um assalto na Avenida Presidente Kennedy, em Duque de Caxias. O policial reformado havia deixado a mulher em um ponto de ônibus e voltava para casa quando viu uma pessoa sendo assaltada. Ele reagiu para impedir a ação e acabou atingido por disparos dos criminosos. Agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) foram acionados, mas ao chegar no local já encontraram ele sem vida.

Em nota, a Polícia Militar lamentou a morte de Joviano, que trabalhou na corporação por 27 anos e estava inativo desde 2000. Ele deixou a mulher e três filhos, tendo a mais nova 12 anos.