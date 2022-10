A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga o caso - Reprodução

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga o casoReprodução

Publicado 20/10/2022 13:14 | Atualizado 20/10/2022 14:23

Rio – Um policial militar reformado foi morto, na manhã desta quinta-feira (20), em uma tentativa de assalto na Avenida Presidente Kennedy, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

O sargento reformado Joviano Francisco de Oliveira Filho, de 72 anos, de acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar, reagiu e foi baleado. Agentes do 15º BPM foram acionados, mas ao chegar no local já encontraram morto.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense abriu uma investigação para apurar as circunstâncias do crime. A área foi isolada para realização da perícia.

Em nota, a Polícia Militar lamentou a morte de Joviano, que trabalhou na corporação por 27 anos e estava inativo desde 2000. Ele deixa a mulher e dois filhos.