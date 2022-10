PM George Rodrigo Mendes, morto durante confusão em clube da Paraíba do Sul - Reprodução/Redes sociais

Publicado 24/10/2022 16:20





George era sargento e estava lotado no 38º BPM (Três Rios). Na corporação desde o ano de 2000, o agente deixa dois filhos.



De acordo com a Polícia Civil, o autor dos disparos, que também mataram Robert Luiz Diniz, já foi identificado e as investigações estão em andamento para descobrir a sua localização. O suspeito fugiu após efetuar os disparos. Rio – O corpo do policial militar George Rodrigo Mendes, de 44 anos, foi enterrado nesta segunda-feira (24), no Cemitério Municipal de Três Rios, interior do estado. O agente foi morto a tiros durante um ataque em uma festa no Riachuelo Esporte Clube, em Paraíba do Sul , cidade vizinha de Três Rios, na noite deste domingo (23).George era sargento e estava lotado no 38º BPM (Três Rios). Na corporação desde o ano de 2000, o agente deixa dois filhos.De acordo com a Polícia Civil, o autor dos disparos, que também mataram Robert Luiz Diniz, já foi identificado e as investigações estão em andamento para descobrir a sua localização. O suspeito fugiu após efetuar os disparos.

Assim como George, Robert Luiz, de 34 anos, morador de Três Rios, morreu no local. Outras sete vítimas foram baleadas e encaminhadas para unidades de saúde da região. Elas não tiveram a identidade divulgada.

Vídeos mostram George e Robert caídos no chão após serem atingidos pelos disparos. Testemunhas dizem que os dois não chegaram a ser socorridos, pois morreram na hora. Segundo eles, um homem teria feito os disparos contra o PM, mas acabou acertando outras pessoas.

Ataque a tiros em festa deixa dois mortos e sete feridos em Paraíba do Sul (RJ).



O evento tinha como atrações, segundo testemunhas, artistas de funk e pagode e havia começado às 16h. Ao anoitecer, já às 22h, houve o tiroteio no interior do clube.



Três homens e uma mulher foram socorridos para o Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios. Os outros três feridos, dois homens e uma mulher, foram levados para o Hospital Nossa Senhora da Piedade, em Paraíba do Sul. As unidades de saúde foram procuradas, mas alegaram que não estão autorizadas a divulgar o estado de saúde dos pacientes.



As testemunhas dizem ainda que a confusão pode ter sido premeditada, já que dias antes George e esse homem, que são apontados como amigos, tiveram um desentendimento em um outro evento na cidade.

Segundo a delegada Cláudia Abbud, titular da 107ª DP (Paraíba do Sul), responsável pelas investigações, até o momento, sete testemunhas já foram ouvidas e as diligências estão em andamento. O caso segue sob sigilo.



A Polícia Militar informou que agentes do 38º BPM foram acionados para verificar a ocorrência e, no local, encontraram pessoas mortas e feridas. Apesar das buscas, não houve prisões. O evento tinha como atrações, segundo testemunhas, artistas de funk e pagode e havia começado às 16h. Ao anoitecer, já às 22h, houve o tiroteio no interior do clube.Três homens e uma mulher foram socorridos para o Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios. Os outros três feridos, dois homens e uma mulher, foram levados para o Hospital Nossa Senhora da Piedade, em Paraíba do Sul. As unidades de saúde foram procuradas, mas alegaram que não estão autorizadas a divulgar o estado de saúde dos pacientes.As testemunhas dizem ainda que a confusão pode ter sido premeditada, já que dias antes George e esse homem, que são apontados como amigos, tiveram um desentendimento em um outro evento na cidade.Segundo a delegada Cláudia Abbud, titular da 107ª DP (Paraíba do Sul), responsável pelas investigações, até o momento, sete testemunhas já foram ouvidas e as diligências estão em andamento. O caso segue sob sigilo.A Polícia Militar informou que agentes do 38º BPM foram acionados para verificar a ocorrência e, no local, encontraram pessoas mortas e feridas. Apesar das buscas, não houve prisões.

Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento da segunda vítima, Robert Diniz.



Em nota, a Selection Produções, produtora do evento, se manifestou sobre o caso.



"A Selection Produções de Eventos se solidariza com todas as vítimas, familiares, amigos e presentes no evento 'Paraíba Sunset do samba ao funk' e se coloca à disposição para ajudar no que for necessário e estiver ao nosso alcance. É triste demais e causa indignação ver a falta de imparcialidade de alguns e o tratamento desigual dentre as pessoas, beneficiando alguns e com outros cumprindo regras a fundo. Essas atitudes resultam em tragédias como a tal. Produzir eventos não é simplesmente local, bebida e atrações, estamos lidando com vidas, temos que zelar e prezar pelo bem de todos! Todas as medidas de segurança devem ser levadas a sério e cumpridas ao máximo! Que Deus conforte o coração de todos amigos e familiares das vítimas! E a todos os presentes, que Deus traga a calmaria no coração e na mente por vivenciarem um momento tão trágico no cenário do evento na nossa região!



Que a justiça seja feita!"