No Rio, 1.033 casos apresentaram as feridas na pele como sintoma da varíola dos macacos - Reprodução

No Rio, 1.033 casos apresentaram as feridas na pele como sintoma da varíola dos macacosReprodução

Publicado 26/10/2022 16:07 | Atualizado 26/10/2022 16:24

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) confirmou nesta quarta-feira (26) mais dez novos casos da varíola dos macacos (monkeypox) no Rio de Janeiro. Até o momento, são 1.213 pacientes contaminados. Outros 135 casos são tratados como prováveis. Três pessoas já morreram devido ao vírus, sendo uma em Campos dos Goytacazes, outra em Mesquita e uma em São João de Meriti.

O Centro de Informações Estratégicas e Resposta de Vigilância em Saúde (CIEVS-RJ) já recebeu 4.290 notificações. Dessas, 2.540 foram descartados e outros 326 estão em investigação. Ao todo, 57 pessoas estão hospitalizadas em clínicas e oito em hospitais do estado. Cinco pacientes já concluíram tratamento com Tecomvirimat.

Com a atualização desta quarta-feira (26), a Região Metropolitana I totaliza 1.024 pacientes infectados, a Região Metropolitana II 129, a Baixada Litorânea 15, Médio Paraíba 11, Região Serrana 7, Norte Fluminense 4, Baía de Ilha Grande, 3, Noroeste do Estado do Rio 2, Centro Sul 1, e não informados 17.

Do total de pacientes infectados pela doença, 1.120 são homens, correspondendo a 92,3%. Além disso, são 851 casos em pessoas entre 20 e 39 anos. A principal forma de contágio da doença permanece o contato sexual. Sintomas de suor e calafrios são os principais descritos pelos pacientes, seguido de fotossensibilidade e erupção cutânea.