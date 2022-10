Professor do Colégio Estadual Antônio Maria Teixeira, no Leblon, Zona Sul do Rio, é denunciado por assédio contra aluna - Reprodução/Google maps

Professor do Colégio Estadual Antônio Maria Teixeira, no Leblon, Zona Sul do Rio, é denunciado por assédio contra aluna Reprodução/Google maps

Publicado 26/10/2022 15:34 | Atualizado 26/10/2022 15:52

Rio - Um professor de matemática do Colégio Estadual Antônio Maria Teixeira, no Leblon, na Zona Sul do Rio, é acusado de assediar uma aluna de 19 anos. O caso foi registrado como assédio sexual na 14ª DP (Leblon), nesta terça-feira (25), após o acusado Rodrigo Simonace fazer gestos obscenos, como morder os lábios para a jovem dentro da sala de aula. De acordo com a ocorrência, a estudante disse que tentou filmar o ato, mas foi impedida pelo professor, que ameaçou mandá-la para a direção da escola se voltasse a pegar no celular.

Depois de se sentir intimidada, a vítima decidiu denunciar o homem. Inicialmente ela foi até a direção do colégio, que encaminhou os envolvidos para a 14ª DP (Leblon), a fim de esclarecer o ocorrido. Em sede policial, a jovem mostrou prints de mensagens enviadas por Rodrigo, nas quais ele usava termos como "delícia" e "gostosa". Nas mensagens também foi possível saber que o professor deu chocolates para a aluna e indagou: "E o chocolate preferido, nem me respondeu". Em depoimento, o professor negou que tenha assediado a aluna.

De acordo com a 14ª DP (Leblon), a vítima, o professor e testemunhas foram ouvidas na distrital. Em depoimento, uma outra aluna disse ter se sentido incomodada com o comportamento de Rodrigo em sala de aula. O caso foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim) e segue em investigação. O professor foi liberado após ser ouvido.

Em nota, a Secretaria estadual de Educação informou que a direção do Colégio Estadual Antônio Maria Teixeira acompanhou a estudante e o professor até a delegacia. Disse ainda que o professor foi afastado preventivamente e que irá abrir uma sindicância para investigar o caso.



Três casos de assédio por professor em uma semana

Na segunda-feira (24), um professor de educação física foi acusado de assediar sexualmente uma estudante de 12 anos dentro de um colégio particular de Cascadura, na Zona Norte do Rio. O homem foi encaminhado à 29ª DP (Madureira), prestou depoimento e foi liberado. O caso aconteceu na unidade Santa Mônica Centro Educacional.

Segundo relatos em grupos de WhatsApp, o assédio teria acontecido enquanto o professor ministrava uma aula na quadra da unidade. O homem é acusado por uma menina de passar a mão na parte interna da coxa dela. A estudante teria ligado para o seu responsável, que acionou a Polícia Militar.

A rede Santa Mônica Centro Educacional emitiu uma nota sobre o assunto depois de mensagens sobre assédio terem circulado nas redes sociais e informou que o profissional foi afastado.



Na última quinta-feira (20), um outro professor de matemática também foi afastado das atividades no Colégio Estadual Prefeito Mendes de Morais , na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. Contra ele há uma denúncia de assédio sexual. Ele teria forçado um aluno do 3º ano do ensino médio a beijá-lo na sala de aula. A Secretaria Estadual de Educação (Seeduc) instaurou uma sindicância. O caso foi registrado na 37ª DP (Ilha do Governador).