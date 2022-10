Cariocas passam sufoco por causa da greve do BRT - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 26/10/2022 15:34 | Atualizado 26/10/2022 15:48

Rio – A Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) publicou, nesta quarta-feira (26), aviso de licitação para a construção da garagem de ônibus do Sistema BRT em Deodoro, na Zona Oeste. A obra faz parte do processo de requalificação do BRT.

A abertura da licitação ocorrerá em 25 de novembro, às 11h, na sede da SMTR, na Cidade Nova, região central do Rio. O valor total estimado para a licitação é de R$ 19,4 milhões. A empresa vencedora será responsável pelos serviços de engenharia e execução das obras em até 150 dias.

Já a licitação de operação do sistema está prevista para os próximos meses. A prefeitura disponibilizará ao operador as garagens já adaptadas para a prestação do serviço, o que permitirá maior competitividade.Além de Deodoro, o Sistema BRT terá garagens em Curicica, Ramos, Cascadura e Paciência.O edital e mais informações sobre a licitação estão disponíveis no site: https://transportes.prefeitura.rio/licitacao-da-construcao-de-garagem-de-onibus-deodoro/.Com o objetivo de acelerar a recuperação do BRT, a Prefeitura do Rio adquiriu 291 novos veículos para o sistema, sendo 220 articulados e 71 ônibus do tipo padron. Um articulado já foi entregue no fim de setembro . Os demais veículos, comprados em licitações realizadas em abril e maio deste ano, serão entregues entre novembro deste ano e março de 2023.A SMTR pretende comprar mais 270 novos articulados para o BRT. O pregão eletrônico ocorrerá em 3 de novembro e a previsão é que os veículos, com capacidade mínima para 180 passageiros, comecem a ser entregues entre novembro de 2023 e março de 2024, distribuídos em cinco lotes.