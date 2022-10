Casal acusado de estelionato é preso - Divulgação

Publicado 26/10/2022 14:49 | Atualizado 26/10/2022 14:50

Rio – Um casal foi preso, na tarde desta terça-feira (25), no Centro do Rio, suspeito de aplicar um golpe que causou um prejuízo de aproximadamente 100 mil reais em uma aposentada de 77 anos.

Mario Wanderley Marques Junior saía de uma agência bancária com a vítima, em uma das várias idas ao local nos últimos meses, quando foi preso após sacar R$ 500. Em seguida, agentes, sob o comando do delegado Felipe Santoro, da 13ª DP (Ipanema), prenderam Ketilly Santos Fernandes no momento em que ela deixava um hotel de luxo no Centro, com duas máquinas de cartão de crédito, usadas para aplicar golpes, e aparelhos celulares.

Namorada de Mario, Ketilly havia se passava por uma policial civil de São Paulo e teria prometido ajudar a aposentada, que sofrera um outro golpe em agosto. Na ocasião, a idosa teve que entregar seu cartão a um falsário, após receber uma ligação de seu banco, dando conta sobre uma suposta fraude na conta. Com o cartão em mãos, o falso motoboy deu um prejuízo de R$ 10 mil na vítima.

Ketilly então se apresentou como Adriana e prometeu solucionar o caso. Ambas mantinham contato quase que diariamente. A vítima, acreditando na história, começou a entregar dinheiro ao casal, para que eles guardassem em uma "caixa-forte da polícia".

Ainda de acordo com o delegado, o casal veio de São Paulo. Ketilly já tinha uma anotação criminal por estelionato, em caso que envolve falsos motoboys.

Nas redes sociais, Mario ostentava uma vida de luxo. Em fotos, é possível vê-lo com um cordão de ouro, pilotando um jet ski e uma lancha. Em vídeo, ele satiriza a vida do crime, deixando a mostra um cartão bancário com a escrita 171, número do artigo que se refere ao estelionato no Código Penal.

A Polícia Civil agora trabalha para identificar os demais integrantes da quadrilha e apurar se o casal preso esteve envolvido no golpe sofrido em agosto.