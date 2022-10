Por determinação do governo federal, a taxa DPVAT, referente ao licenciamento de 2022, não está sendo cobrada - Divulgação

Rio – O prazo de licenciamento anual para os veículos com final de placa 3, 4 e 5 registrados pelo Detran termina no dia 31 de outubro, próxima segunda-feira. O processo é inteiramente digital, basta pagar a Guia de Regularização de Taxas (GRT), obtida nos sites do Detran ou do Bradesco . O certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV-e) será atualizado alguns dias após a confirmação do pagamento.

Por determinação do governo federal, a taxa DPVAT, referente ao licenciamento de 2022, não está sendo cobrada.

No caso de veículos com final de placa 1 e 2, o prazo já passou, tendo sido no fim de setembro. Automóveis com final de placa 6, 7 e 8 podem ser licenciados até o dia 31 de novembro, e os com final de placa 9 e 0 tem até o último dia do ano para realizar o licenciamento.

O acesso ao CRLV-e atualizado pode ser feito através do Posto Digital do Detran , do aplicativo Carteira Digital de Trânsito ou do site da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). O primeiro passo é se registrar no portal gov.br , que é o cadastro do governo federal para documentações.

Confira o passo a passo

PESSOA FÍSICA – Carteira Digital de Trânsito

1. Instale o aplicativo CDT – Carteira Digital de Trânsito no seu celular

2. Cadastre o usuário

- Uma vez instalado o app, abra e selecione: “Entrar com gov.br”

- Na tela seguinte, informe CPF e selecione “Próxima”

- Na próxima tela, crie uma conta e, após criá-la, retorne ao aplicativo e clique em “Entra com gov.br”.

3. Baixe o CRLV Digital

- Faça o login

- Selecione “Veículos”

- Informe o número do Renavam e o Número de segurança do CRV (é o antigo DUT, com 11 caracteres)

- Selecione “Incluir” e estará pronto o seu CRLV Digital

PESSOA JURÍDICA

Através do menu “Meus veículos” no Portal de Serviços do Denatran

Requisitos: Certificado Digital ICP-Brasil (A1 ou A3) emitido em nome da pessoa jurídica proprietária do veículo.

1. Acesse o Portal de Serviços do Denatran

2. Clique em "Entrar com gov.br", depois selecione “Certificado digital”

3. Na tela inicial clique em “Meus Veículos”

4. Na sequência serão exibidos os veículos registrados em nome da pessoa jurídica

5. Clique sobre o veículo desejado, em seguida baixe o CRLV nos formatos “pdf” ou “p7s”

6. O documento será baixado e você poderá imprimir em folha A4.

PESSOA FÍSICA – Posto Digital Detran.RJ

1. Acesse Posto Digital no site do Detran.RJ

2. Entre com o CPF e a senha cadastrados no gov.br

3. Clique em Veículos e escolha o veículo a ser consultado

4. Verifique se a GRT está quitada ou se ainda consta débito

5. Clicar em Documentos Digitais – Emitir CRLV-e

6. Imprimir o documento em papel A-4.