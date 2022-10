Susana Naspolini morreu aos 49 anos, vítima de câncer - Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Publicado 26/10/2022 15:28 | Atualizado 26/10/2022 15:55

Rio - O corpo da jornalista Susana Naspolini será velado no Cemitério São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, na manhã desta quinta-feira. A cerimônia acontecerá na igreja do local, das 8h às 16h. Logo depois, o corpo será cremado. As informações foram confirmadas pelo cemitério ao DIA, na tarde desta quarta-feira.

Filha de Susana, Julia, usou o Instagram para dar mais detalhes sobre a despedida e disse que o público poderá dar o último adeus à jornalista. "Oi, amigos. Venho convidar vocês para se despedir da minha mãe, ela sempre ficou muito feliz com o carinho de todos. A cerimônia será amanhã, quinta-feira (27), na igreja do Cemitério São João Batista, no Rio, das 8h às 16h. Quem puder ir será muito bem-vindo. Tenho certeza de que ela iria amar", escreveu a jovem, que aproveitou para agradecer as mensagens que tem recebido. "Muito obrigada por todas as homenagens à mamãe e as mensagens de apoio! Espero vocês amanhã".







Susana Naspolini morreu aos 49 anos, vítima de câncer, na noite de terça-feira, em São Paulo, onde tratava a doença. Esta foi a quinta batalha da repórter contra o câncer, que desta vez atingiu os ossos da bacia e se espalhou para outros órgãos. Susana estava internada no Hospital Albert Einstein e seu corpo está sendo traslado para o Rio.