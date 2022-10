Fátima Bernardes lamentou a morte da jornalista Susana Naspolini, nesta terça-feira - Reprodução/Instagram

Publicado 25/10/2022 22:14 | Atualizado 25/10/2022 22:16

Rio - A morte de Susana Naspolini abalou personalidades do jornalismo brasileiro , que usaram as redes sociais para lamentar a perda da repórter do "RJTV", da Globo. A jornalista faleceu, aos 49 anos, vítima de câncer nos ossos da bacia, doença que já havia se espalhado para outros órgãos de seu corpo.

Em postagem no Instagram, Fátima Bernardes se despediu da colega de profissão: "Infelizmente, a querida Susana Naspolini se foi hoje. Ela era doce, feliz, guerreira, uma mãe apaixonada, uma profissional talentosa e encantada com o jornalismo. Sabia olhar, falar e ouvir as pessoas. Meu beijo sincero na Júlia e em toda a família, amigos e os milhares de fãs que conquistou com seu brilhantismo", declarou a apresentadora, citando a filha da repórter, que anunciou a morte da mãe, nesta terça-feira.

Depois de convocar correntes de oração pela saúde da amiga, Maria Beltrão resgatou uma foto do último encontro que teve com Susana. "A foto é de 15 de junho, a última vez que estivemos juntas 'presencialmente' ou qualquer outra palavra que destaque o aspecto físico da nossa existência. Seguimos juntas, minha amiga, porque nascemos para a eternidade. Vou fazer de tudo pra cumprir a promessa que te fiz. Pode me cobrar no nosso encontro celeste. Te amo. Foi uma honra ter escrito o prefácio do seu livro 'Terapia com Deus'. Vou precisar muito desse Terapeuta agora", escreveu ela.

Mariana Gross e Pedro Figueiredo foram aos Stories para homenagear a jornalista: "Exemplo de obstinação, entrega. Doído demais, Susana. Que bom que tive tempo de dizer o quanto te admirava", disse a apresentadora do "RJTV 1". "Quem conviveu com a Susana sabe o quanto ela era apaixonada pela vida! Fará muita falta!!", afirmou o repórter da emissora carioca.

Enquanto isso, Beth Goulart deixou um comentário na postagem em que Júlia Naspolini divulgou o falecimento da mãe: "Oh, minha querida, meus sentimentos. Ela foi uma guerreira, um exemplo de fé, resiliência e amor, só ensinou coisas boas com sua luz. Muita força para você e toda sua família, que Deus a ilumine cada vez mais. Receba nosso amor e carinho. Conte conosco", escreveu.

Já Ana Paula Araújo publicou fotos de Susana sorridente nos bastidores de reportagens de ruas para lamentar a partida da jornalista. "É sempre assim que vou me lembrar de você, amiga querida… Sua alegria de viver era tanta que vai ficar por aqui, no meu coração e dentro de muitos que você contagiou com sua espontaneidade e humanidade. Que orgulho de você. Te amo pra sempre", disse a apresentadora do "Bom Dia, Brasil".

"É com o coração doendo que venho contar pra vocês que a mamãe não está mais com a gente. Ela lutou muito, nossa guerreira! Agradeço muito pelas orações, muito mesmo, muito obrigada, mas infelizmente não deu", diz a postagem feita por Julia Naspolini, no Instagram da repórter do 'RJTV', da Globo.