Filha de Fernando Zor comenta atitudes do pai: ’Humano e falho’Reprodução Internet

Publicado 26/10/2022 10:04

Rio - Kamily Zor, de 17 anos, filha do sertanejo Fernando Zor, respondeu perguntas dos seguidores no Instagram e comentou as atitudes de seu pai, que foi alvo de muitas críticas nas redes sociais após postar uma lista de atributos que a "mulher ideal" tem que ter para conquistá-lo

Ao ser questionada se concorda com as atitudes do pai, Kamily disse que o sertanejo é "humano e falho". "Acho que é humanamente impossível concordar com todas as atitudes de outras pessoas. Às vezes, nem eu concordo com minhas próprias atitudes, quem dirá dos outros. Amo meu pai com todo o meu coração, mas ele é humano e falho como todos nós", afirmou a adolescente.