Fernando ZorReprodução / Instagram

Publicado 23/10/2022 08:25

Rio - Fernando Zor, dupla de Sorocaba, desativou seu perfil no Instagram após se envolver uma polêmica na última semana. O cantor de 38 anos publicou em sua rede social uma lista de características que a "mulher ideal" teria que ter para agradá-lo e recebeu várias críticas dos internautas e até da filha, Kamily, de 17 anos.

Entre as "qualidades" que o cantor citou estavam: ser "católica apostólica romana", "não muito baixa e não muito gorda, pés pequenos e cabelos claros", "não viver viajando com as amigas loucamente", "a família tem que ser prioridade". Ele ainda comentou: "Não é tão difícil me agradar". Após a repercussão negativa, Fernando apagou a publicação.

No mês passado, Fernando e Maiara, da dupla com Maraisa, e Fernando terminaram o namoro pela décima vez. Os dois engataram em um romance em 2019 e chegaram a noivar em fevereiro do ano passado. A última reconciliação deles aconteceu em julho deste ano.